Il greco lascerà l'Umbria in questa sessione di mercato, lo scambio con l'ex Verona può concretizzarsi in apertura di calciomercato

Dimitrios Sounas è un giocatore che piace alla Reggina. Malgrado l’anno scorso, in sede di mercato, sia Toscano che Taibi lo abbiano fatto partire direzione Perugia, oggi gli stessi due pensano ad un suo ritorno in maglia amaranto per rinforzare il centrocampo.

Il greco è in lista di sbarco e certamente in questa sessione di mercato lascerà d’Umbria insieme a Manneh, Bianchimano e Murano, con il Perugia che sta cercando una sistemazione.

Ritorni

Lo scambio con Laribi potrebbe realmente concretizzarsi già nei primi giorni di gennaio, con il trequartista ex Verona che tornerebbe alle dipendenze di Alvini (l’anno scorso erano insieme alla Reggiana) e Sounas che farebbe di nuovo parte del gruppo di Mimmo Toscano.