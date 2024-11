Il Messina mette in tasca il derby dello Stretto. Reggina padrona del campo contro i peloritani ma troppo sprecona sotto porta. La beffa, per gli amaranto arriva nel finale. Cozza: “Ripartiamo dagli applausi del nostro pubblico”

REGGIO CALABRIA - Reggina versus Messina finisce 0-1. Una beffa per la squadra amaranto, padrona del campo dall'inizio alla fine. Almeno 5 le palle gol create e sciupate dai ragazzi di Ciccio Cozza. Serata nera per il bomber Insigne. La beffa per la formazione di casa arriva nel finale. La rete decisiva la sigla Orlando all'esordio in maglia peloritana. (ab)