Già quasi toccata quota mille biglietti staccati per la sfida del Tombolato. Inzaghi però perde l'ex Salernitana e non avrà ancora a disposizione Ricci e Camporese

Tegola in casa Reggina, a lavoro per preparare la trasferta di sabato contro il Cittadella. Il difensore Riccardo Gagliolo si è sottoposto oggi ad esami medico strumentali che hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero verranno comunicati dopo il primo ciclo di cure fisioterapiche, ma di solito sono almeno 30 i giorni di recupero stimati.

Ricci e Camporese

Gagliolo si aggiunge ad una lista che già vede fermi Michele Camporese e Federico Ricci. Il difensore sta svolgendo lavoro personalizzato e la prossima settimana potrebbe tornare a lavorare insieme ai compagni, mentre l’esterno offensivo, sempre la prossima settimana, dovrebbe iniziare a lavorare sul campo. Ancora tempi lunghi, invece, per Joel Obi. Per la sfida contro i granata, invece, tornerà in campo Majer, dopo la squalifica scontata contro il Pisa, ma mancherà Bouah, espulso contro i toscani.

Prevendita al top

A seguire la truppa di Inzaghi al Tombolato ci saranno oltre mille tifosi: nelle prime 24 ore di prevendita, infatti, sono già 950 i biglietti staccati per i supporter ospiti. L’intero settore ne contiene esattamente 1144, qui il sold-out potrebbe essere già tagliato nella giornata odierna.

Gli amaranto tenteranno di invertire il trend e cercare di riavvicinarsi al Genoa secondo, ieri sanzionato con 1 punto di penalizzazione dalla Procura Federale per i mancati adempimenti di parte dei versamenti delle ritenute Irpef di settembre e ottobre.

