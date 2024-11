Due defezioni per l'allenatore degli amaranto, che ha scelte quasi obbligate in difesa. Tante assente anche negli ospiti: le ultimissime sul match del Granillo

Si riparte dalla Spal. La Reggina di Pippo Inzaghi torna in campo, attendendo al Granillo la formazione di Daniele De Rossi, nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. C’è curiosità intorno alla risposta che daranno Ménez e compagni dopo la sosta. Contro gli estensi, poi, ci sarà un volto nuovo: quello del portiere Nikita Contini, giunto dal Napoli in prestito. Via, invece, Federico Ravaglia, rientrato al Bologna. Al Granillo arbitra Perenzoni, kick off sabato ore 14. Gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Inzaghi senza Thiago Cionek e Pierozzi: uno infortunato, l'altro squalificato. Con Gagliolo, allora, giocherà Camporese, mentre in fascia è pronto a esordire da titolare Bouah. In porta ci sarà Colombi, solo panchina per Nikita Contini. Per il resto, amaranto con l'undici tipo.

Probabile formazione (4-3-3): Colombi; Bouah, Gagliolo, Camporese, Di Chiara; Majer, Fabbian, Hernani; Canotto; Ménez, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Indisponibile: Cionek

Squalificato: Pierozzi

Mancano gli squalificati Meccariello, Tripaldelli e Murgia, ma sono da segnalare anche le assenze di Thiam e Proia. È invece assente per infortunio Moncini, ancora in via di recupero dopo l’infortunio muscolare dell’8 dicembre. Tanta emergenza, dunque, per De Rossi che se la giocherà con La Mantia unica punta, supportato da Valzania e Maistro.

Probabile formazione (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Varnier, Dalle Mura; Dickmann, Prati, Zanellato, Celia; Maistro, Valzania; La Mantia. Allenatore: Daniele De Rossi.

Indisponibili: Moncini

Squalificati: Meccariello, Tripaldelli e Murgia