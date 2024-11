La squadra di Cozza convince solo nel risultato. Contro la neopromossa in serie D finisce 3-0 per gli amaranto. Si fanno sentire i carichi di lavoro. In gol Di Michele e Masini. Centrocampo statico

REGGIO CALABRIA - Tanto possesso palla e poche palle gol. La Reggina non incanta nell’amichevole contro il Roccella. La matricola di serie D contiene la formazione di Cicci Cozza apparsa pesante sulle gambe ed imballata per i carichi di lavoro. A fare la differenza la maggiore qualità in campo tra le fila reggine. La gara si sblocca al 13′ con l’incornata di Di Michele. Le altre due reti nel 3-0 finale arrivano nel secondo tempo. Al 40’ Masini insacca il rigore che porta gli amaranto sul 2-0. Un minuto dopo il brasiliano Louzada cala il tris.

L’analisi di Cozza. “In una gara contro avversari chiusi è difficile creare azioni importanti, ho visto quello che dovevo vedere e ho 10 giorni per analizzare le lacune da colmare. Stiamo costruendo una squadra importante, ci manca qualcosa e il presidente in sede di calciomercato porterà qualcuno. La squadra è un po stanca per i carichi di lavoro, abbiamo una settimana per lavorare sulla rapidità e per il 31 saremo pronti, stiamo lavorando per questo.” (ab)