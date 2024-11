Già polverizzati 1200 biglietti destinati ai supporter della squadra amaranto. Inzaghi e soci porteranno una fetta di Reggio, ancora una volta, in giro per l’Italia

Malattia amaranto. La Reggina sta facendo sognare un intero popolo e i dati nei botteghini lo confermano. Dopo il record stagionale interno, i tifosi reggini si preparano all’esodo di Parma. Nella mattinata di oggi sono già stati polverizzati 1200 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti.

Facile ipotizzare che venga destinato un ulteriore spicchiò del Tardini per i tanti supporter della città dello Stretto. Inzaghi e soci porteranno una fetta di Reggio, ancora una volta, in giro per l’Italia.