I Carabinieri hanno eseguito il provvedimento “d.a.spo.”, emesso dal Questore di Reggio Calabria, nei confronti di R.F., di anni 23 da Reggio Calabria. Tale misura veniva emessa su proposta dei militari dell’Arma, a seguito dei fatti accaduti in data 06 febbraio durante una manifestazione sportiva, dove il giovane colpiva il direttore di gara con un pugno al volto. Per questa circostanza la competizione veniva sospesa e sul posto intervenivano i militari dell’Arma, che il giorno successivo, a conclusione di attività d’indagine, lo deferivano alla competente autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali.