Al “PalaCalafiore” la squadra guidata dal coach Cugliandro si impone 57- 22. 16 punti per Rossetti

Ottava vittoria in altrettante gare per la One Power Reggio Calabria Basket in Carrozzina. Il team di coach Cugliandro mette quindi in cassaforte altri due punti e negli ultimi due quarti a risultato acquisito mette in campo tutti gli uomini a disposizione provando nuove soluzioni tattiche. Mvp di giornata ancora una volta Rossetti autore di 16 punti. A referto anche Comandè e Polimeni nel mondo del basket in carrozzina da soli due anni. Capitan Basilicò, miglior marcatore per i siciliani.

ONE POWER: Rossetti 16, Faraouk 8, Dima 0, Cherubini 8, Comandè 3, Pellegrini 12, Megalizzi 0, Polimeni 2, Dell’Osso 0, Petruzza 0, D’Anna 6, Cugliandro 2

TRAPANI: Agueci 0, Basilicò 17, Firreri 0, Florio 0, Viola 0, Iafranca 5