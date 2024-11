In poco più di quattro anni di attività, ha raggiunto risultati straordinari. E non solo per la bravura sotto canestro. Quella della Reggio Calabria Basket in Carrozzina, sponsorizzata dalla Farmacia Pellicanò, è una gran bella realtà, che mira principalmente all’inclusione e all’integrazione sociale di ragazzi con diverse abilità. Il tutto partendo da un semplice quanto fondamentale insegnamento, ossia che non vi può essere caduta dalla quale non ci si possa rialzare. Da qui il motto, ripetuto come un mantra, che l’importante è “mettersi in gioco”. Le barriere, insomma, non esistono.

La realtà della Reggio Calabria Basket in Carrozzina non è fatta solo di vittorie e di partite, di allenamenti e di trasferte. Si va oltre, per quanto già i risultati conseguiti in pochi anni di attività siano straordinari.

Dalla Serie B è arrivata la promozione in A. L’inizio del nuovo campionato è stato posticipato per il covid e nel frattempo la squadra ha partecipato alla Final Four di Coppa Italia.

Un gruppo giovane, quello guidato dall’allenatore Antonio Cugliandro, che ha il suo trascinatore nel presidente e capitano Ilaria D’Anna, più volte in Nazionale, con la quale ha anche partecipato agli Europei di categoria.

La Bic Reggio svolge numerose attività con finalità sportive, preventive, educative e culturali. Numerosi gli incontri con gli studenti, la partecipazione a eventi, la sinergia con associazioni.

Ci si divide fra il campo e il sociale. Numerosi impegni e vari appuntamenti nelle scuole, portando avanti sani valori e spirito di gruppo. Una vera e propria attività di integrazione e di inclusione. Limiti e ostacoli non ce ne sono per la Bic Reggio Calabria. Ogni cosa si supera con il carattere, con la voglia e con la forza. L’importante è darsi da fare, anzi “Mettersi in gioco”!