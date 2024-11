Sono passati oltre vent'anni dall'ultima apparizione dell'Italia Under 21 a Reggio Calabria. Un lasso di tempo importante, soprattutto in un contesto in cui tutto viaggia a ritmi frenetici, come quello calcistico.

Azzurrini a Reggio

Fu il 14 novembre 2001 che, per l'ultima volta, gli azzurrini giocarono in riva allo Stretto. Allora fu uno 0-0 con la Polonia, in una gara valevole per la seconda fase del campionato Europeo di categoria. I nomi in campo, però, erano notevoli.

Ben tre giocatori dell'allora selezione allenata da Claudio Gentile, infatti, contribuirono, cinque anni dopo, a portare il nostro Paese sul tetto del Mondo: parliamo di Alberto Gilardino, Andrea Pirlo e Vincenzo Iaquinta, eroi della spedizione di Marcello Lippi in Germania 2006, il quarto Mondiale vinto dall'Italia. In campo, in quella gara, c'era anche Emiliano Bonazzoli, destinato a diventare una leggenda a Reggio Calabria, anche se con la maglia della Reggina.

In quest'occasione, peraltro, saranno due i giocatori del club amaranto impegnati, seppur non di proprietà: Giovanni Fabbian e Niccolò Pierozzi, con quest'ultimo che ha esordito con l'Under proprio in questa finestra di gare, nella scorsa partita disputata in Serbia.