Una città in delirio per gli azzurri dell'Italbasket: eventi spettacolari e un’ondata di entusiasmo che riporta il grande basket nel cuore dello Stretto. Questa sera il match valido per le qualificazioni agli europei

Reggio Calabria si tinge d’azzurro per il grande ritorno della Nazionale di basket. Dopo oltre vent’anni, la città dello Stretto torna ad ospitare un match ufficiale degli Azzurri, ritornando ad essere uno dei cuori pulsanti della pallacanestro italiana. Un evento atteso, sentito, che ha infiammato l'entusiasmo di Reggio e dei reggini, reduci da un passato che ha fatto della città una delle piazze più importanti del basket italiano ed europeo. Una città pronta a sostenere la squadra con una cornice di pubblico straordinaria.

Il fermento è stato tangibile fin dai giorni precedenti alla sfida di questa sera. Reggio si lascia alle spalle infatti un intero weekend di eventi collaterali, organizzati dalla FIP Calabria in sinergia con l’Amministrazione Comunale, e che rendono il match di stasera molto più di un semplice incontro sportivo. Eventi che hanno coinvolto la città, esaltato la cultura del basket e lasciato un segno concreto nel movimento cestistico locale. Soprattutto tra i più piccoli.

La risposta non si è fatta attendere: Reggio ha risposto presente, con entusiasmo e partecipazione. Le strade piene di tifosi, con il clima in città che è stato quello delle grandi occasioni, con un senso di appartenenza che ha accomunato intere generazioni di appassionati.

Ragazzi protagonisti

I primi a scendere simbolicamente in campo sono stati i giovani atleti nel corso della Palleggiata, un colorato corteo di minibasket che ha attraversato il cuore della città per celebrare i valori dello sport. Un'iniziativa che ha coinvolto famiglie e società sportive, dando la possibilità ai più piccoli di respirare l'atmosfera di un grande evento. Poi è stata la volta del Draft Jr. NBA, che ha visto gli under 13 calabresi vivere l’emozione del sorteggio nelle franchigie NBA. Un momento di crescita e ispirazione, che ha dato ai piccoli cestisti la sensazione di essere protagonisti di un progetto più grande, proiettandoli in un sogno che potrebbe trasformarsi in realtà.

Spettacolo puro, invece, con i Dunking Devils, che hanno infiammato Piazza De Nava con acrobazie mozzafiato e schiacciate ad alta quota, lasciando il pubblico a bocca aperta. L'evento ha richiamato non solo appassionati di basket, ma anche curiosi e turisti, dimostrando ancora una volta come lo sport possa essere un catalizzatore per il territorio.

«È la nostra prima volta qui - ci racconta l'acrobata Jan Žnidaršič, -. Si sta veramente bene, è tutto bellissimo. Il clima è sicuramente molto più caldo che da noi in Slovenia. Ma soprattutto qui c'è un'energia pazzesca».

Un antipasto perfetto per la giornata di oggi, che ha visto il piazzale Enzo Ferrari trasformarsi in un'arena all'aperto per il Torneo di Minibasket, con centinaia di bambini impegnati a sfidarsi a suon di canestri, sotto gli occhi attenti di genitori e tifosi. Un colpo d'occhio straordinario, suggellato dalla visita della Nazionale prima dell'allenamento ufficiale. Il contatto diretto con i piccoli atleti ha reso l’esperienza ancora più emozionante, rafforzando il legame tra i campioni di oggi e quelli di domani.

Verso Italia - Ungheria

E ora la scena si sposta sul parquet. Il PalaCalafiore è pronto ad accogliere una sfida che, nonostante la qualificazione già in tasca, ha il sapore di un evento imperdibile. L'Italia affronta l'Ungheria con l’obiettivo di chiudere al meglio il cammino nelle qualificazioni a EuroBasket 2025. Nessun calo di tensione, nessuna distrazione: la squadra vuole onorare l'impegno e regalare al pubblico una prestazione all'altezza delle aspettative.

Il tutto esaurito sugli spalti è il segnale di un amore mai sopito per il basket in una città che ha scritto pagine importanti della pallacanestro italiana. Il ritorno della Nazionale diventa così un messaggio di fiducia e rilancio, un'occasione per dimostrare che Reggio Calabria merita di essere ancora un punto di riferimento per il movimento cestistico nazionale. Gli investimenti effettuati sull’impianto e l’entusiasmo del pubblico sono segnali chiari di una voglia di crescita che non si limita alla sola partita di stasera, ma guarda al futuro con ambizione.