La comunità sportiva reggina ritroverà presto la palestra di Archi. La storica struttura nel cuore del popoloso quartiere della zona nord della città, dopo le operazioni di restyling, riaprirà i battenti nel mese di ottobre. A darne comunicazione in una nota il delegato allo sport del comune di Reggio Calabria Giovanni Latella e il consigliere comunale e metropolitano Antonino Castorina.

Da lunedì è previsto l’arrivo e l’inizio dei lavori di montaggio del nuovo terreno di gioco, tassello conclusivo di un lungo lavoro di rinnovamento dell’impianto che permetterà ai tanti giovani del quartiere a nord della città ma anche a tanti alunni delle scuole cittadine, di poter usufruire di un luogo sano e sicuro pronto ad ospitare le associazioni sportive che operano sul territorio.

L’impianto è stato già oggetto di interventi conclusi positivamente come gli spogliatoi, gli uffici, i servizi igienici, la revisione impianto elettrico, il sistema di allarme e videosorveglianza, la sostituzione delle porte interne, i maniglioni antipanico e la pitturazione di tutti i locali. L'intervento sarà concluso nei prossimi giorni con la posa del nuovo tappetino. Un luogo del cuore per tanti sportivi che negli anni trascorsi hanno ottenuto soddisfazioni, conquistato trofei e medaglie, vinto campionati in svariate discipline. La struttura in questione, infatti, si è dimostrata, negli anni di attività, fruibile in chiave polisportiva ospitando discipline come la pallacanestro, il volley, la ginnastica e non solo.