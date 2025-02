Importante scossone in casa Reggioravagnese: il club amaranto nelle ultime ore ha annunciato il cambio in panchina. Non sarà più Giuseppe Misiti a dirigere la squadra, lasciandola con il miglior attacco del torneo (39 gol in 19 per quasi due di media) e un secondo posto nel campionato di Eccellenza, a meno sei dalla capolista Vigor Lamezia e dunque con ancora quasi tutto il girone di ritorno da disputare.

Tornano Iannì e Sorgonà

La decisione è arrivata nella giornata di ieri, all'indomani della sconfitta per 2-0 in casa della Rossanese in occasione della diciannovesima giornata e successiva al pari interno contro il Castrovillari. Dopo essersi riunita, la dirigenza ha optato per l’avvicendamento tecnico, affidandosi al duo Natale Iannì - Pasquale Sorgonà. Due figure che indubbiamente conoscono l'ambiente avendoci già allenato in passato. Iannì, dunque, è il successore di Misiti con Sorgonà che farà le funzioni di vice-allenatore. Entrambi i tecnici già da oggi guideranno la seduta di allenamento, dando il via al nuovo corso amaranto.

L’esordio in panchina per loro è previsto domenica prossima, nel ventesimo turno di Eccellenza, in casa contro l'Ardore.

Oltre al club amaranto, lo stesso Iannì nel suo curriculum vanta esperienze con Palmese, Gallico Catona e San Luca (quest'ultimo in Serie D).