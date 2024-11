Ultima amichevole pre-stagionale prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia per la Reggioravagnese. La formazione amaranto esce comunque vittoriosa dal test contro il Melito di mister Cormaci, battuto con il punteggio di 4-2. Al termine dei novanta minuti è stato il direttore sportivo Giuseppe Misiti a fare il punto sul mercato e sul lavoro svolto dalla squadra in questo precampionato.

Una rosa competitiva

«Innanzitutto colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte le società che scenderanno in campo domenica e, successivamente, per l'inizio effettivo del campionato. Quanto a noi, ritengo che i segnali che ha avuto il mister siano positivi anche perché i ragazzi hanno dimostrato estrema disponibilità nel seguire le direttive». Una Reggioravagnese, inoltre, che si è ben mossa sul mercato con l'ingaggio di pedine funzionali al progetto (De Leon, Mallea, Di Biase, Bongani, Urruty, Baima, Zuccalà, Ferrato, Baldeh) e che hanno colmato quelle eventuali lacune di organico. Nel complesso, però, la base non è stata rivoluzionata anche perché era già valida e di qualità: «Abbiamo avuto la fortuna - continua il ds - di avere già un gruppo compatto e soprattutto competitivo, e non è facile trovarlo e modellarlo fin dalle prime battute della campagna estiva. Il mercato ci ha già dato quello che volevamo, ma teniamo aperto un piccolo spiraglio giusto per puntellare la rosa, ma posso dire che è ormai completa».

Un vivaio da valorizzare

Una società, quella amaranto, che negli ultimi anni ha dimostrato particolare attenzione anche al proprio vivaio ottenendo ottimi risultati, come afferma lo stesso Misiti: «La Reggioravagnese è una società sportiva che si è sempre distinta per la sua linea verde e il mister ha avuto a disposizione un ampio numero di Under. Ovviamente è chiaro che i ragazzi hanno tempi da rispettare e un percorso da seguire, cercheremo comunque di metterli in mostra nel corso di questa stagione». Infine sulla partita di Coppa, in casa della Deliese: «Cercheremo di vincere, ma alla consapevolezza della nostra forza dobbiamo affiancare il rispetto per l'avversario. La Deliese, militante in Promozione B, quest'anno ambisce a posizioni importanti e inoltre ha allestito una rosa di grande qualità».