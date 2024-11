Dodici medaglie d'oro, sei di argento e sette di bronzo. Questo il bottino della Taekwondo in Fiore di San Giovanni in Fiore che conquista il titolo di campione regionale al PalaGallo di Catanzaro nel Regionale Kids - Children - Beginners (Bambini dai 6 ai 10 anni). Una domenica da incorniciare per le giovani leve guidate dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico che tornano a casa con un successo importante confermando il grande valore di una società che negli ultimi anni ha conquistato titoli nazionali con Ilaria NIcoletti e che di certo avrà un futuro roseo in un movimento dai numeri sempre più importanti in Calabria.

Al PalaGallo in gara le migliori società regionali e ben 241 giovani atleti partecipanti, con le "piccole pesti" florensi che hanno dimostrato in ogni combattimento la passione e la voglia di emergere, ma soprattutto di divertirsi nel panorama del taekwondo regionale. Un primo posto regionale che conferma il grande lavoro di tecnici e atleti che sull'Altopiano Silano continua a dare grandi soddisfazioni e risultati. Partendo dai piccoli atleti.

Gli atleti della Taekwondo in Fiore al PalaGallo

Ambra Allevato - Children, Categoria F -33 Kg

Mario Barile - Kids, Categoria M -40 Kg

Greta Biafora - Children, Categoria F -30 Kg

Luigi Biafora - Beginners, Categoria M -17 Kg

Evelyn Bonasso - Kids, Categoria F -27 KG

Cristopher Candalice - Kids, Categoria M -40 Kg

Clarissa Lourdes Caputo - Beginners, Categoria F -23 Kg

Kevin Dima - Beginners, Categoria M -26 Kg

Mirko Dima - Children, Categoria M -21 Kg

Emanuele Foglia - Kids, Categoria M -30 Kg

Salvatore Iaconis - Beginners, Categoria M -17 Kg

Rosario Ierardi - Kids, Categoria M -33 Kg

Rosa Paola Loria - Kids, Categoria F -33 Kg

Francesco Marku - Beginners, Categoria M -26 Kg

Salvatore Mele - Kids, Categoria M -40 Kg

Leonardo Mirarchi - Kids, Categoria M -33 Kg

Emiliana Maria Francesca Morrone - Kids, Categoria F -40 Kg

Antonio Parrotta - Children, Categoria M -27 Kg

Francesco Fortunato Parrotta - Children, Categoria M -27 Kg

Victor Pio Perri - Kids, Categoria M -27 Kg

Andrea Pugliese - Beginners, Categoria M -20 Kg

Anthony Squillace - Kids, Categoria M -33 Kg

Gabriele Francesco Squillacioti - Kids, Categoria -30 Kg

Michele Talarico - Beginners, Categoria M -29 Kg

Fara Angela Urso - Children - Categoria F +49 Kg