Dopo quasi tre anni è divorzio fra il Rende Calcio e il direttore sportivo Giovanbattista Martino. Brevissima e laconica la nota con cui la società biancorossa ha ufficializzato di aver sollevato dall’incarico Martino: «La società ringrazia il signor Martino per il lavoro svolto e contestualmente augura le migliore fortune per il prosieguo della carriera». Null’altro trapela al momento su questa decisione del presidente Fabio Coscarella e del suo staff, arrivata a tre giornate dal termine del campionato di Serie C, girone C, in cui il Rende prova a giovarsi ancora le ultime chance per la corsa playoff.

Si interrompe quindi un importante sodalizio che durava dal giugno 2016 quando Martino, quasi 30 anni, agente Fifa, erano stato scelto dal presidente Coscarella quale direttore dell’area tecnica.