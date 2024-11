La società silana punta a recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato di serie D. Dopo Zangaro e Mandarano il club biancorosso sta per chiudere positivamente la trattativa con Andrea Carbonaro, nell’ultima stagione con la Vibonese

RENDE (CS) - Il Rende vuole giocarsi il campionato. Per farlo si sta attrezzando a dovere. Dopo Zangaro il club biancorosso ha ufficializzato un altro colpo importante di mercato. Si tratta di Nicola Mandarano attaccante classe ’82, che i tifosi calabresi ricorderanno con la maglia del Sambiase. Un giocatore fortemente voluto da mister Trocini pronto ad affidare al neo bomber biancorosso le chiavi dell’attacco silano. Con molta probabilità Mandarano scenderà in campo già domenica nella prima gara ufficiale della nuova stagione in coppa Italia. Per quella data il club biancorosso dovrebbe aver chiuso un’altra trattativa in entrata. Pronto a vestire la maglia silana, Andrea Carbonaro, nell’ultima stagione a Vibo con la maglia della Vibonese. Già definito, invece, l’ingaggio del giovane centrocampista Mario Muraca ex Paternò e Noto. Novità anche a Montalto dove nelle ultime ore è stato trovato l’accordo con il centrocampista Vincenzo Catalano. Per l’attacco continuano a piacere Khoris e De Luca ma sul taccuino di mister Nappi si sarebbe aggiunto anche Roberto Cortese. Classica prima punta con tanta esperienza in Lega Pro tra le fila di Taranto, Foggia e Paganese. Piazza due colpi in entrata anche l’Hinterreggio. La società dello Stretto si è assicurata le prestazioni di Antonio Crisalli e Mattia Gallon, attaccante il primo, esterno di centrocampo il secondo. Sta cercando il nuovo portiere, invece, il Roccella. Due gli elementi in gruppo in questo ruolo agli ordini di mister Galati. Si tratta dei giovani Napolitano e Russo. Mercato praticamente terminato a Gioia tauro, patria della Gioiese. Contrattazioni chiuse con il botto dopo l’ingaggio del bomber ex Vigor Lamezia, Mimmo Zampaglione. (ab)