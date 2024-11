I due club silani hanno ricevuto il premio "Giovani D Valore" elargito dalla Lega Nazionale Dilettanti ai club più "verdi" del torneo

CATANZARO - Ad un mese esatto dalla salvezza diretta in serie D, Rende e Montalto hanno un altro buon motivo per festeggiare e programmare al meglio le prossime stagioni. I due club silani si sono aggiudicati il premio elargito dalla Lega nazionale dilettanti destinato alle società che di più, nel corso dell’ultimo torneo, hanno deciso di immettere benzina verde nel motore delle proprie squadre. Giovani D valore, questo il nome dell’iniziativa, che ha messo sul piatto 450 mila euro da dividere tra le prime tre squadre di ogni girone che hanno ottenuto il maggior punteggio nella speciale classifica stilata secondo i criteri elaborati dalla Lnd. Presi in esame e conteggiati ai fini della graduatoria i calciatori italiani, comunitari ed extracomunitari nati dal 1 gennaio 1994 in poi, utilizzati per almeno u tempo di gioco in aggiunta agli under obbligatori. Ebbene, nessuno più del Rende e del Montalto ha fatto meglio nel girone I. il club biancorosso, salvatosi all’ultima giornata, si è messo in tasca 25 mila euro, mente alla società biancoazzurra ne sono andati 10 mila. Tra le due formazioni calabresi, il Noto.