Tra le squadre che suscitano più curiosità nei campionati regionali trova un posto in prima fila la New Tech Milani Rende, pronta per un campionato in Serie C da vivere come protagonista. Non manca l’ambizione per la compagine che disputerà i suoi incontri casalinghi al palazzetto di Quattromiglia: la preparazione in queste ultime settimane ha confermato come a Rende non stanno lasciando nulla al caso.

In panchina è stato riconfermato Luigi Aloe, uno dei migliori tecnici su piazza e pronto a raccogliere il massimo dalla rosa a propria disposizione: «Abbiamo decisamente alzato l’asticella, lo scorso anno ho sposato il progetto propostomi dal direttore sportivi, che prevede entro tre anni di raggiungere obiettivi ambiziosi».

Da ciò, la voglia di fare non manca per i dirigenti. Il presidente Attilio Gagliardi potrà contare su figure che creano un mix di entusiasmo, volontà e competenza sportiva: ai riconfermati Valerio Donnici e Manuel Pedicone, si aggiungono anche Mario Franco Iannace e Giuseppe Catania.

Il roster, da un punto di vista sportivo, ha avuto qualche scossa. Tanti sono stati i saluti nelle scorse settimane, ma pesano anche le conferme nel team, come quella del capitano Giacomo Totera, nonché del libero Leonardo Pisano, di Nicola Elia e di Niccolò Pisani, a cui si aggiunge l’opposto Mattia Marasco, ultimo acquisto in ordine di tempo.

Dal Bisignano è arrivato Simone Caputo, un pallavolista che in Serie C fa decisamente la differenza. Già messosi all’opera proprio nel club dove è cresciuto sportivo, lo schiacciatore negli ultimi tempi è stato frenato da un pesante infortunio. Recuperato al meglio, Caputo – che ha avuto Aloe proprio a Bisignano come tecnico qualche anno fa – potrebbe essere l’uomo giusto per fare la differenza in categoria.

Qualche progresso in più per la New Tech Milani, per altro, sarà osservato da vicino proprio nella terra di Sant’Umile con un amichevole prevista nei prossimi giorni. Al palazzetto di Collina Castello, venerdì prossimo la compagine rendese affronterà il Bisignano di Serie B: un avversario di categoria superiore che servirà già a testare i primi meccanismi del sestetto.