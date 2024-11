Dopo la miracolosa salvezza della passata stagione arrivano i primi movimenti di mercato per il Rende e per il direttore sportivo Fabrizio Maglia, che si preparano per il prossimo campionato di Serie D. La squadra del presidente Fabio Coscarella ha, nelle ultime ore, ufficializzato tre nuovi elementi in ingresso. In difesa arrivano in biancorosso il 35enne argentino Pablo De Miranda e il 29enne Lorenzo Mirabelli che in passato havestito le casacche di Montalto, Paolana, Rossanese e Sambiase.

Alla corte di mister Cavaliere arriva anche il centrocampista Tomas Urruty Bourras, calciatore argentino, classe 1993, nella passata stagione al Fasano. Per lui esperienze anche con le casacche di Corato, Sandonà e Mazara. Tra le riconferme rispetto allo scorso campionato ci sono il difensore Mattia Novello (1998) e l'attaccante Momo Alassani (1988). In uscita, invece, il difensore Silvio Brandi (2001) che si è accasato al Città di Acri in Eccellenza