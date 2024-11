C'era un tempo in cui essere tifosi della Reggina era un orgoglio. Che arrivassero, sul campo, vittorie o sconfitte, il profumo dell'appartenenza avvolgeva sempre la maglia amaranto, indossata con onore in ogni possibile occasione. Reggio era la Reggina, la Reggina era Reggio. Oggi di quello spirito è rimasto uno sbiadito ricordo, divorato dall'agitazione, dalla rabbia e dalla vergogna.

Un nastro triste da riavvolgere

Gli anni di affanni economici, intervallati da qualche schiarita anche estremamente fortunata a livello sportivo, hanno portato al secondo anno consecutivo in cui la Reggina è sulla bocca di tutta Italia per questioni extracalcistiche. Onte dopo onte, figuracce dopo figuracce. Sì, c'è ancora il Tar e poi il Consiglio di Stato, ma lunedì 17 giugno alle ore 21:30 alla Reggina è stato detto per la terza volta in venti giorni: "No, non ti iscriviamo in Serie B".

Infondato

Il tutto accompagnato da una frase, pesante, che affermava come il ricorso degli amaranto fosse non solo inammissibile ma anche infondato.

Per la serie: non solo non ci sono basi per darvi ragione, ma le vostre pretese sono completamente illogiche. E va bene che il palazzo del calcio sta dimostrando un accanimento senza precedenti (altri, con debiti feroci, sono tranquillamente a costruire squadroni per vincere il campionato); e va bene che Gabriele Gravina stia gonfiando i muscoli con un club come la Reggina per poi girare le spalle ai miliardi di euro di debito delle big; e va bene che il trionfatore della vicenda, alla fine, rischia di essere quel Cellino che, per sua stessa ammissione, gli scheletri nell'armadio li brucia insieme ai faldoni sporchi; va bene tutto, ma ritorniamo a ribadire che questa situazione ci faccia anche un po' venire l'acido allo stomaco, perché la Reggina era una delle cose belle di Reggio Calabria e per l'ennesima volta ce la stanno infangando, forse distruggendo.

Nascondere

Ce la sta infangando anche e soprattutto chi si era prefissato di salvarla. Parlando di piani triennali, di orgoglio, di grande squadra. Felice Saladini, oggi, è un patron fantasma. Un uomo, prima che un imprenditore, che non va all'udienza decisiva della sua azienda; un uomo che era mancato anche a Bolzano, nella notte del ritorno ai playoff; un uomo che si nasconde dietro comunicati stampa per richiamare all'ordine un professionista del calibro di Pippo Inzaghi, uno che pur di dare una gioia sportiva a Reggio Calabria è andato contro tutti e tutto; un uomo che non ha il coraggio di presentarsi in città e spiegare cosa abbia combinato da febbraio in avanti, in un confronto onesto.

Da settimane ci domandiamo chi sia Felice Saladini e cosa volesse dalla Reggina: lui non sta rispondendo, nascosto in una comunicazione indecente. Noi, comunque, un'idea ce la siamo fatta e non è positiva.

Raduno

Nel mentre, oggi al Sant'Agata sono arriva i giocatori per il raduno. Un ritiro che parte, come ormai di consueto, con dubbi, difficoltà e un senso di vuoto che non potrà che influire su quello che sarà il lavoro. Crisetig e soci non sanno se giocheranno effettivamente la stagione che andranno a preparare e, probabilmente, non ci sarà nessuno della proprietà ad accoglierli, a spiegare ciò che in realtà è poco spiegabile. Non c'è più neanche Cardona, che con la squadra aveva comunque rotto la notte della vittoria contro l'Ascoli. Anche lui: aveva promesso una conferenza, un saluto. A oggi, zero contatti.

Insomma, il quadro è macabro, triste. La rabbia è molte, ti colpisce a ondate e non è una questione sportiva: se andasse male, com'è successo otto anni fa, Reggio Calabria ripartirà dai dilettanti, affrontando a testa alta anche le nuove Roccella e Leonfortese. Ma ciò che non può essere perdonato è il modus operandi scellerato, arrogante e strafottente, di chi dirige un bene sì privato, ma di grande valore sociale per tutto un territorio. Oggi, purtroppo, essere la Reggina è maledettamente difficile.