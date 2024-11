Adesso la serie si sposterà in riva allo Stretto, ma già venerdì la Real Sebastiani può chiudere i conti e accedere al turno successivo

Niente da fare per la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Anche in gara 2 i neroarancio sono costretti a cedere il passo a Rieti, capace di infliggere un passivo più pesante rispetto al primo atto della serie playoff. Adesso ci si sposta in riva allo Stretto, ma già venerdì la Real Sebastiani può chiudere i conti e accedere al turno successivo.

Cronaca

l canestro fa le bizze e sputa subito fuori sia la tripla di Loschi che il sottomano di Stanic, ma nulla può con Ndoja e Maganza, che aprono le danze (4-2) dopo due minuti di assoluta parità. Ritmi altissimi, come gara-1, ma la Sebastiani tiene bene il campo, limita gli attacchi reggini e a metà quarto segnano il +5 con la tripla di Stanic (11-6). Fall e Ingrosso ricuciono subito lo strappo, Balic sbaglia la tripla del sorpasso e Loschi punisce con una bomba a fil di sirena (14-10). Ancora Loschi prima della fine del quarto, grazie a una palla rubata a metà campo depositata delicatamente a canestro: finisce 16-12.

A Piazza il compito di segnare i primi punti del secondo quarto (18-12). Bolignano ruota i suoi, già a corto di ossigeno, ma la musica non cambia e Okiljevic in un amen sbaglia da tre, ma ci riprova subito con personalità realizzando magistralmente seguito dal tap-in di Piccin che vale il +11 (23-12). La Sebastiani lascia le briciole all’attacco offuscato della Viola e a 3′ dal riposo lungo, Contento indovina la tripla del 30-14. È solo l’inizio di un finale di quarto da applausi: triple a ripetizione di Ndoja e punteggio monstre: 43-19 con un parziale pazzesco di 27-7.

Sebastiani incontenibile anche nella ripresa, quando dopo il canestro di Balic, arrivano altre due triple consecutive di Ndoja che dilatano il vantaggio fino al +28 (49-21). Il capitano non ne vuol sapere di abbassare le sue medie realizzative e a 4’23” dalla penultima sirena ha già toccato quota 19pt grazie a un 5/7 dalla lunga distanza. Si va all’ultimo quarto sul 63-37.

Il finale di gara non si discosta molto dal trend dei primi tre quarti, in campo si alzano le medie realizzative di tutti gli effettivi a disposizione di coach Finelli e il divario tra la Sebastiani e la Viola Reggio Calabria diventa abissale (+42). Finisce 91-49.

Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 91-49 (16-12, 27-7, 20-18, 28-12)

REAL SEBASTIANI RIETI: Stanic 9, Contento 14, Loschi 10, Ndoja 19, Maganza 8, Piazza 6, Ghersetti 11, Piccin 7, Okiljevic 7, Dieng n.e., Tchintcharauli n.e. All.: Finelli.

PALL. VIOLA REGGIO CALABRIA: Ingrosso 9, Fall 13, Balic 4, Duranti 5, Kekovic 7, Lazzari, Besozzi, Gaetano 9, Barrile, Valente 2. All.: Bolignano.

ARBITRI: Zaniboni di Bologna e Farneti di Quartu Sant’Elena.