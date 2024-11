Dice addio al ripescaggio anche la Reggina. Fuori pure il Catanzaro. In B vola il Vicenza

CATANZARO - Alla fine la montagna ha partorito il topolino. Il Collegio di garanzia del Coni, in funzione di Alta Corte, presieduto dall’ex ministro Franco Frattini, ha rigettato il ricorso del Novara e dichiarato inammissibile quello del Matera, confermando quindi la legittimità delle scelte fatte dalla Federcalcio per il reintegro della ventiduesima squadra del campionato di Serie B. Respinta anche la richiesta di sospensione dei campionati. Novara e Matera restano dunque in Lega Pro, come la Reggina. In serata la Federcalcio ha comunicato il nome della formazione che andrà a completare il format di serie B a 22 squadre. a Sorpresa sarà il Vicenza e non il Pisa a saltare tra i cedetti. (ab)