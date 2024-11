Pareggio per 0 a 0 della Vigor Lamezia in casa della Lupa Roma. Stesso risultato per il Cosenza, che affrontava il Savoia.

Lega Pro/ Lupa Roma - Vigor 0-0 - Altro 0-0 della giornata quello tra Lupa Roma e Vigor Lamezia. Pareggio sostanzialmente giusto per quanto visto al "Quinto Ricci". E' stata una gara particolarmente equilibrata, che ha vissuto di improvvise accelerazioni. Nel primo tempo occasione da rete per i laziali con Del Sorbo. Meglio i biancoverdi nella ripresa. I ragazzi di Erra sfiorano due volte il vantaggio, con Improta e Del Sante. Nel finale il palo di Bariti e l’espulsione di capitan Scarsella che lascia in 10 i calabresi negli ultimi minuti. Poi solo il triplice fischio.

Lega Pro/ Cosenza – Savoia: è 0-0 al “San Vito” - Risultato ad occhiali quello tra Cosenza e Savoia. Partita double face, con i calabresi che dominano nel primo tempo, sfiorando in diverse occasioni il vantaggio, ed i bianchi che invece disputano un´ottima seconda frazione di gioco. Sbaglia tantissimo, come dicevamo, la formazione silana, grazie anche ad un paio di interventi prodigiosi di Gragnaniello. Il primo al 18' sul tiro angolatissimo di Fornito. Il secondo al 24' sulla botta di Tortolano. Nella ripresa, tocca al collega Ravaglia, dall’altra parte del campo, guadagnarsi la pagnotta. Pronti via e deve respingere il tiro Verruschi. Al 13´ splendida l’azione degli ospiti, da rivedere, però,la mira di Ferrante. Peggio fa al 31' Tortolano che si divora così il vantaggio. Al 37' è ancora il portiere ospite a sbarrare la strada agli attaccanti silani. In pieno recupero Tortolano sbaglia tutto, sul capovolgimento di fronte Di Piazza fallisce la rete della possibile vittoria napoletana. Al "San Vito" finisce 0-0.