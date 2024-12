In vetta alla nostra Top 3 c'è la punta del club tirrenico, ancora decisivo. Ottime anche le prove per il calciatore dei rossoneri e il giovane attaccante del Soriano

Il dodicesimo turno del campionato di Eccellenza apriva il mese di dicembre, quello dei primi resoconti e delle cosiddette pagelle di metà anno dal momento che, con la sua conclusione, se ne andrà anche metà stagione.

Una giornata che ha visto innanzitutto un Praia Tortora che non intende svegliarsi e che, con la netta vittoria sul Brancaleone, non solo rimane primo in classifica ma consolida la vetta, in virtù dei rallentamenti di Vigor Lamezia e Reggioravagnese. Nella zona rossa, importante balzo in avanti del Csstrovillari.

Come ogni lunedì, comunque, ecco stilato il podio della redazione sportiva di LaC News24 che premia i tre migliori giocatori della giornata con il seguente criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto e 4 punti per il terzo posto.

Il podio

Sembra innanzitutto non voler lasciare il podio Tomas Rivadero, alla sua terza convocazione. L'attaccante bianco/azzurro, infatti, sigla l'ennesima doppietta per i suoi, confermandosi come tra i principali trascinatori di questa formazione alla vetta della classifica. Altro doppio timbro dunque contro la Palmese, il primo di rapina sfruttando un errore del portiere avversario mentre il secondo, invece, è il culmine di un'azione da accademia completata da Poltero e Petrone, con Rivadero chiamato a finalizzare da vero terminale offensivo. Dieci punti per lui.

Sette punti e secondo posto invece per Diego Surace, anche lui doppietta, che contribuisce a chiudere la pratica Palmese. In una situazione societaria assai complicata in casa Castrovillari, i giocatori, da professionisti, hanno fatto il loro dovere e tra questi appunto ha brillato Surace.

A completare il podio è Godfrey Etuss. Il giovane calciatore del Soriano si è finalmente sbloccato e lo ha fatto in grande, con un gol e un assist e una prestazione da incorniciare. Dopo essersi sbloccato, il Soriano potrebbe davvero avere un'arma in più in vista del ritorno.