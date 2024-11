Novak Djokovic vince al quinto set contro Lorenzo Musetti e salva (al momento) la prima posizione nel ranking Atp. Al Roland Garros, sulla terra rossa di Parigi, il tennista serbo ha sconfitto l'azzurro numero 30 del mondo in cinque set per (7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0) dopo una battaglia durata quasi quattro ore e mezzo di gioco. Un successo che consente a Djoker di qualificarsi per gli ottavi dello Slam francese ed eguagliare un altro record: con la vittoria contro Musetti il tennista serbo raggiunge le 369 vittorie in partite del Grande Slam eguagliando in questa speciale classifica Roger Federer.

Oggi Sinner e non solo nella domenica di Parigi

Il numero due del mondo Jannik Sinner sfiderà nella sessione serale sul Philippe Chatrier il francese Corentin Moutet per accedere ai quarti di finale. Tra i due non esistono precedenti in carriere con il tennista di casa che giocherà per la prima volta gli ottavi al Roland Garros. Sul Suzanne Lenglen Matteo Arnaldi giocherà contro il greco Stenafos Tsitsipas. Sul centrale parigino, prima della partita di Sinner, scenderà in campo Elisabetta Cocciaretto, impegnata contro Coco Gauff, testa di serie numero 3 per continuare a sognare a Parigi.