Il tennista spagnolo batte il numero uno al mondo (2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3) e ora attende il vincente di Zverev e Ruud. Per l'azzurro da lunedì arriva la prima posizione nel ranking Atp

Il cammino di Sinner al Roland Garros si ferma in semifinale. Il nuovo numero uno al mondo è stato sconfitto al quinto set (2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3) dopo 4 ore 12 minuti di gioco dal numero tre del mondo spagnolo Carlos Alcaraz. Una sfida spettacolare sul centrale del Philippe Chatrier tra due giovani destinati a essere i protagonisti del futuro del tennis.

Parte forte Jannik Sinner che vince il primo set (6-2) in 42 minuti. Lo spagnolo sembra in difficoltà ma conquista quattro game di fila e chiude il parziale (3-6), mentre nel terzo Sinner lamenta alcuni problemi fisici prima di conquistare il parziale (3-6). La sfida tra Sinner e Alcaraz aumenta di livello nel quarto con Sinner che conquista il break nel nono game e chiude 6-4. Nel quinto è decisivo set lo spagnolo conquista subito il break e porta a casa una vittoria di platino che vale la finale al Roland Garros. Sinner lascia Parigi da numero uno del mondo e preparare al meglio Wimbledon... e il torneo olimpico. Nuovamente in terra francese.

La partita

Quinto set

18.51 Alcaraz vince al quinto set: 3-6

Nel nono game Sinner salva due match point allo spagnolo, ma Alcaraz conquista la finale del Roland Garros. Sinner lascia il Roland Garros da numero uno al mondo: 3-6

18.42 Sinner ci crede ancora: 3-5

L'azzurro ci crede ancora. Conquista l'ottavo game e resta in partita: 3-5

18.36 Alcaraz non trema: 2-5

Alcaraz va avanti sul 40-15, l'azzuro lo raggiunge sul 40-40, prima dell'errore in risposta di Sinner: 2-5

18.33 Sinner tiene il servizio e resta in scia: 2-4

Il tennista azzurro tiene il servizio e resta in scia allo spagnolo. La partita si gioca sul servizio dello spagnolo: 2-4

18.28 Alcaraz non sbaglia: 1-4

Lo spagnolo soffre con Sinner che prova a conquistare il contro break ma chiude ai vantaggi: 1-4

18.21 Sinner tiene il servizio: 1-3

Il tennista conquista il primo game del quarto set con buoni colpi e resta in scia: 1-3

18.15 Alcaraz conferma il break: 0-3

Sinner prova a conquistare il contro break ma lo spagnolo è attento e vola sull'0-3. Ora si fa dura per l'italiano

18.11 Alcaraz conquista il break: 0-2

Nel secondo game l'azzurro concede una palla break ad Alcaraz che salva con un drop shot perfetto. Un passante preciso ridà un'altra possibilità allo spagnolo: arriva il break

18.03 Alcaraz parte avanti nel set decisivo: 0-1

Carlos Alcaraz tiene il servizio e si porta avanti nel set decisivo: 0-1

Quarto set

17.49 Alcaraz conquista il quarto set: 4-6

Nel decimo game Sinner sbaglia uno smash facile sul 30-15, con Alcaraz che si guadagna un set point e lo trasforma: 4-6

17.49 Alcaraz torna avanti: 4-5

Alla ripresa del gioco Alcaraz sbaglia, ma poi chiude il game su un errore dell'italiano: 4-5

17.45 Gioco interrotto per un malore di uno spettatore in tribuna

Il gioco si interrompe sul 40-15 per Alcaraz per un malore di uno spettatore in tribuna

17.41 L'azzurro torna in parità: 4-4

Un altro game facile per il numero uno al mondo che tiene il servizio a 0: 4-4

17.37 Alcaraz ancora avanti: 3-4

Alcaraz non demorde in questo quarto set e si riporta avanti: 3-4

17.33 Sinner raggiunge lo spagnolo: 3-3

L'azzurro sul 30-30 trova un ace e un colpo vincente che vale il 3-3

17.27 Lo spagnolo avanti con un ace finale: 2-3

Nel quinto Carlos Alcaraz chiude il game sul servizio con un ace: 2-3

17.25 Game veloce per l'italiano: 2-2

Un altro game a 0 per l'azzurro che ha ritrovato le percentuali al servizio tornando in parità nel set: 2-2

17.20 Alcaraz nuovamente avanti: 1-2

Un game che arriva sul 30-30, che lo spagnolo chiude con una palla corta: 1-2

17.17 Sinner pareggia i conti: 1-1

Sinner tiene a 0 il suo servizio e pareggia i conti: 1-1

17.14 Alcaraz parte bene nel quarto set: 0-1

Lo spagnolo parte bene nel quarto set tenendo il servizio nel primo game: 0-1

Terzo set

17.08 Sinner conquista il terzo set: 6-3

IL 22enne italiano si conferma al servizio e chiude il terzo in : 6-3

17.03 Alcaraz resta in scia: 5-3

Lo spagnolo ritrova il servizio e resta in scia dell'italiano che servirà per conquistare il terzo set: 5-3

17.01 Quarto game consecutivo per l'italiano : 5-2

Quarto game consecutivo per Jannik Sinner che si porta avanti sul 5-2

16.52 Arriva il break per l'azzurro: 4-2

Nel sesto game Alcaraz salva due palle break a Sinner, ma alla terza possibilità l'azzurro concretizza e va avanti: 4-2

16.47 Sinner soffre ma torna avanti: 3-2

Nel quinto game Sinner va nuovamente sotto nel punteggio, 15-40, ma si salva con il servizio. Un doppio fallo di Sinner regala un'altra possibilità allo spagnolo che Sinner recupera. L'azzurro viene a capo di un game complicato con un ace e un servizio vincente: 3-2. L'azzurro chiede l'intervento del fisioterapista

16.34 Contro break dell'azzurro: 2-2

Arriva immediato il contro break dell'azzurro che ritorna in partita chiudendo un dritto a sventaglio: 2-2

16.28 Arriva il break per Alcaraz: 1-2

Il numero uno del mondo continua a essere poco reattivo e va sotto 15-40, prima di trovare il 40-40. Lo spagnolo si guadagna un'altra palla break che realizza con un passante incrociato

16.26 Lo spagnolo tiene il servizio: 1-1

Alcaraz tiene il servizio nel secondo game e torna in parità: 1-1

16.19 Sinner parte bene: 1-0

Parte bene l'azzurro nel terzo set che tiene il servizio e va avanti: 1-0

Secondo set

16.10 Lo spagnolo vince il set e pareggia i conti: 3-6

Lo spagnolo tiene il servizio e conquista in 49 minuti il secondo set: 3-6

16.06 Sinner resta in scia: 3-5

Soffre ma tiene il servizio il tennista azzurro, ma Alcaraz avrà la possibilità di servire per il set: 3-5

16.00 Alcaraz conferma il break: 2-5

Continua la rottura prolungata di Sinner con Alcaraz che conferma il break e vola sul 2-5

15.52 Break per lo spagnolo: 2-4

Nel quinto game Sinner non trova la continuità nei colpi e il servizio, con lo spagnolo che approfitta e conquista quarto gioco consecutivo: 2-4

15.48 Alcaraz per la prima volta avanti: 2-3

Nel quinto game, sul 30-30, Sinner è beffato dal nastro con lo spagnolo che chiude con un preciso dritto: 2-3

15.43 Lo spagnolo trova il contro break: 2-2

Nel terzo game Sinner va sotto 0-40 e subisce il contro break: 2-2

15.37 Alcaraz soffre ma resta in scia: 2-1

Nel terzo game lo spagnolo cerca di restare in scia, soffre ma conquista il game: 2-1

15.35 Sinner conferma il break: 2-0

L'azzurro continua ad avere percentuali al servizio con lo spagnolo che continua a sbagliare tanto: 2-0

15.30 Lo spagnolo perde il servizio: 1-0

Carlos Alcaraz perde anche il servizio di apertura del secondo set (il quarto da inizio match), Sinner avanti: 1-0

Primo set

15.21 Sinner vince il primo set: 6-2

Nell'ottavo game Sinner va avanti sul 40-15, commette due errori, ma chiude il primo set in 42 minuti: 6-2

15.14 Ancora un break per Sinner: 5-2

Battaglia anche nel settimo gioco con Alcaraz che va avanti, si fa raggiungere sul 40-40 e salva una palla break all'italiano. Due errori dello spagnolo valgono il 5-2

15.06 Arriva il break per lo spagnolo: 4-2

Combattuto il sesto game con Sinner che concede una palla break allo spagnolo che trasforma: 4-2

15.01 Alcaraz tiene il servizio : 4-1

Alcaraz prova a risalire la china tenendo per la prima volta il servizio: 4-1

14.56 Sinner continua a spingere: 4-0

Tiene ancora a 0 il servizio il numero uno al mondo con lo spagnolo in netta difficoltà: 4-0

14.54 Ancora un break per l'azzurro: 3-0

Spagnolo in difficoltà sui colpi di Sinner che conquista il break anche nel terzo gioco: 3-0

14.49 L'italiano conferma il break: 2-0

L'italiano conferma il break ottenuto nel primo gioco e va avanti 2-0

14.46 Sinner parte subito con un break: 1-0

Nel game di apertura Alcaraz salva una palla break per l'italiano con un ace, ma trasforma la seconda possibilità per un errore dello spagnolo: 1-0

14.30 Sinner e Alcaraz sono in campo per il riscaldamento

Accolti dal boato del pubblico sono entrati in campo, sul centrale Philippe Chatrier di Parigi, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Una sfida che vale un posto nella finale di domenica. Chi avrà la meglio affronterà il vincente tra Zverev e Ruud.