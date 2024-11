Partita perfetta della tennista italiana che batte in due Andreeva e conquista per la prima volta la finale in uno Slam. Perfetto il doppio azzurro che vince in tre set contro Bopanna-Ebden

Il sogno di Jasmine Paolini al Roland Garros continua. Nella semifinale delle outsider contro la tennista russa Mirra Andreeva, la tennista russa vince in due set (6-3, 6-1) e conquista per la prima volta la finale in uno Slam. Dopo le sorprese nei quarti di finale con le vittorie contro Ribakina e Sabalenka, l'italiana e la russa hanno lottato sul centrale del Philippe Chatrier per conquistare la finale con una Paolini attenta che non ha lasciato scampo alla 17enne tennista russa. È la quinta tennista italiana a conquistare la finale in uno Slam dopo Sara Errani, Roberta Vinci, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone. La Schiavone vinse il titolo sul Centrale di Parigi nel 2010, Flavia ottenne il successo a New Yok nel 2015. La 28enne di Castelnuovo di Carfagnagna, da lunedì nuova numero 7 della classifica Wta, affronterà in finale la numero uno del ranking la polacca Iga Swiatek che ha battuto in due set (6-2, 6-4) la statunitense Coco Gauff.

In finale anche Bolelli-Vavassori

Non si ferma la corsa sulla terra rossa di Parigi nel torneo di doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ottenuto la qualificazione per la finale del Roland Garros. Gli azzurri hanno battuto in tre set il doppio composto dall'indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden in tre set (7-5, 2-6, 6-2). Una vittoria quella della coppia italiana che bissa quella ottenuta agli Internazionali d'Italia, dopo la sconfitta nella finale degli Australian Open, con Bopanna-Ebden che avevano vinto anche la sfida a Indian Wells. Ora in finale affronteranno la coppia Arevalo-Patic, con una coppia italiana che torna in finale al Roland Garros dopo sessantacinque anni dopo Pietrangeli-Sirola.