La Rossanese riparte da dove aveva lasciato, dall'Eccellenza, massimo campionato regionale, che sarà ancora il palcoscenico dei bizantini nella stagione 2026-2027. Lo scorso anno la squadra di mister Luca Aloisi aveva chiuso il campionato all'11° posto con 37 punti, una salvezza raggiunta con margine ma lontana dalle zone nobili della classifica. La società punta ora sulla continuità in panchina e sui primi rinforzi di mercato per alzare l'asticella. Intanto confermato nell'organigramma societario Fabio Abruzzese che resta alla presidenza del club orfano, però, del fidato vice Giuseppe Labonia che per anni era stato al suo fianco. Dopo un interessamento, per come si legge anche in un comunicato rossoblù e in un altro fatto circolare dagli interessati, Mauro Nucaro e Francesco Parrotta non faranno parte dell’organigramma dirigenziale come in un primo momento ipotizzato. Resta fermo al suo posto, invece, Giuseppe Sifonetti come direttore generale e torna alla corte dei bizantini Angelo Siciliano quale direttore tecnico. Antonio Attadia si occuperà della segreteria.

Sul fronte tecnico, confermato il tecnico Luca Aloisi, che avrà al suo fianco, per la prima volta, Francesco Bruno nel ruolo di vice allenatore. Cambia invece il preparatore atletico, relativamente visto che è un ritorno quello di Martina Caruso pronta a curare la parte fisica della squadra. Alfonso Versace sarà il preparatore dei portieri, mentre Nazareno Sessa ricoprirà il ruolo di massaggiatore. Intanto arrivano anche i primi annunci di mercato. Sul fronte squadra, la Rossanese ha già ufficializzato la permanenza dell'attaccante Domenico Bongiorno e del difensore Antonio Carrozza, due elementi iconici dei rossoblù. Tra i pali si va verso un reparto a tre dopo il confermato il ritorno di Andrea De Luca reduce da una mezza stagione a Corigliano, al suo fianco Francesco Pedace e il classe 2008 Leon Ciminiello, ulteriore segnale dell'attenzione alle nuove leve. In difesa il ruolo di regista arretrato sarà affidato a Ezequiel Michelli, mentre a centrocampo agiranno Giuseppe Leta e Matteo Casella, due pedine su cui la società punta per dare rispettivamente estro e forza alla mediana. I primi annunci disegnano quindi una Rossanese che alimenta già l'attesa dei tifosi bizantini in vista della nuova stagione di Eccellenza.