Il campionato inizierà in questo weekend e c’è grande attesa per il debutto della compagine guidata dal presidente Roberto Borrelli. Dopo l'esordio positivo in Coppa, ecco le ambizioni del team che vorrà mantenere alto l’entusiasmo della piazza

Il futsal regionale appassiona le grandi piazze calabresi ma anche le realtà extra urbane che hanno mostrato un solido attaccamento a questo sport. Il calcio a cinque, nel corso del tempo, ha maturato una solida base a Rovito con la formazione del presidente Borrelli pronta per un nuovo campionato in Serie C1.

Dopo aver eliminato il Rende in Coppa Calabria nella doppia sfida della prima fase, la BFB Rovito attende con ansia l’esordio in campionato affrontando il Lamezia (domani pomeriggio) prima del match in casa contro la Reghion previsto per il 12 ottobre. Le prime battute stagionali consentono così al presidente della società, Roberto Borrelli, di tracciare un primo bilancio, partendo anche dalla costruzione della rosa a disposizione: «Ci siamo assicurati diversi giocatori esperti della categoria, che saranno in campo insieme ai giovani calcettisti già in rosa, alcuni provenienti dalla nostra scuola calcio».

Un fattore da rimarcare emerge ben presto: in un futsal che, anche a livello regionale, sceglie spesso soluzioni più pratiche, il Rovito insiste con fiducia nella linea giovanile: «L’obiettivo della società – aggiunge Borrelli – è sempre stato, ed è ancora, quello di puntare sulla crescita dei ragazzi. La squadra deve ancora imparare a conoscersi bene in campo ma c'è fiducia nell’affrontare positivamente la stagione».

Il campionato è in partenza, il Rovito potrà essere un outsider? Borrelli non nasconde l’obiettivo primario: «In questo campionato siamo concentrati sicuramente la permanenza nella massima serie regionale. Non sappiamo dove ci porterà questa stagione, ma faremo di tutto per restare in C1: il passaggio del turno in Coppa Calabria è stata la prima iniezione di fiducia per la squadra».

Il team suscita simpatia ma soprattutto interesse nel paese di Rovito. Il futsal è ormai una certezza del territorio, avere il pubblico dalla propria parte sarà un fattore importante per vivere una stagione sportiva ad alta intensità: «Il supporto della nostra gente conta molto. Sentire i tifosi che incitano ci potrà dare quella botta di adrenalina per “gettare il cuore” oltre l'ostacolo quando necessario, creando un clima energico e positivo. Noi puntiamo molto su questo – conclude Borrelli - lavoriamo tanto anche per portare più gente possibile a seguire le imprese dei nostri ragazzi».