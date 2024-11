Il “Citta di Cosenza” non ha potuto raggiungere Firenze ed il match è stato rinviato a gennaio

Niente trasferta per il Città di Cosenza, fermato dallo sciopero proclamato dai dipendenti Ryanair. La compagnia di volo ha cancellato il trasferimento delle ragazze di Capanna e le partenze dalle 10 alle 13 di oggi, impedendo alle calabresi di prendere un volo già programmato per le ore 10 circa. La gara a Firenze, prevista per le 12 di domani e già in bilico ieri a causa del blocco dei voli che interessa anche l’aeroporto di Lamezia, è stata rinviata vista l’impossibilità di organizzare il trasferimento con altri mezzi in tempi stretti. Niente match quindi, e la data probabile del recupero, ancora in attesa di conferme, potrebbe essere il 20 gennaio.