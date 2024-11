Cresce l’attesa per la gara di domenica 5 maggio che vedrà l’Altomonte RC e Sersale contendersi un posto per la finale di girone contro il Db Rossoblù Città di Luzzi il prossimo 12 maggio. Un evento storico per la città di Altomonte, da quest’anno impegnata nel campionato di Promozione per la prima volta nel proprio percorso sportivo. Ai tavoli dei bar, nelle piazze, non manca occasione per parlare dell’evento, un’intera comunità coinvolge non solo sportivi e tifosi ma anche intere famiglie che, orgogliosamente, pongono l’appuntamento di calcio in cima ai propri impegni settimanali.

La frequentazione in un torneo interprovinciale, a dispetto di quelli minori frequentati fino a un anno fa, ha arricchito la visibilità di uno dei Borghi più visitati d’Italia esibendo la nota accoglienza della popolazione che non ha mai tradito la cordialità e l’ospitalità sempre riproposta anche in occasione delle gare della squadra locale. Un cammino per l’Altomonte RC strano, altalenante, stupendo nel bene e nel male in opposte occasioni. Ora è tempo di premiare la forza di cui è detentore facendo i conti con il non di meno avversario.

«Conosciamo bene il Sersale, squadra forte e con carattere – il pensiero raccolto da mister Mario Pascuzzo -, l’abbiamo battuto sia all’andata che al ritorno (3-0 e 5-2 ndr) e proprio per questi risultati, per la classifica avulsa, abbiamo conquistato il 3° posto che ci permette di giocare in casa la sfida. È una gara che non consente errori, gara secca che, sebbene ci sia concesso il vantaggio del doppio risultato ma non faremo speculazione. Siamo coscienti della nostra forza – conclude il tecnico - e puntiamo al prossimo turno». A maggior chiarimento, giova ricordare che la squadra che nei playoff gioca in casa, ha in vantaggio di passare il turno anche pareggiando ma solo dopo i tempi supplementari nel caso quelli regolamentari terminassero in parità, l’extra time è l’unico beneficio concesso alla squadra ospitata.

«Sono orgoglioso, io e tutta la società, - il presidente Fabrizio Arleo - di aver reso possibile un evento di questa portata, Altomonte vivrà una giornata che segna la storia sportiva di tutta la comunità. In settimana ho assistito alla preparazione della squadra, tutti, e ribadisco tutti, - conclude il massimo dirigente - hanno dimostrato di essere professionisti nei dilettanti»

La società, prevedendo un afflusso importante, ha attuato la prevendita dei ticket già da lunedì per agevolare l’accesso al comunale “V. Bianco”, per quanto saputo quasi al limite del sold out. I tifosi intanto preparano coreografie senza far mancare l’incitamento anche durante tutti giorni della settimana. Emblematico lo sprono e la vicinanza degli ultras locali con lo striscione fatto trovare martedì allo stadio alla ripresa degli allenamenti dopo l’ultima di campionato: «Siete i nostri gladiatori, regalateci un sogno». Appuntamento, dunque, alle 15:30 di domenica 5 maggio, con Carlo Alberto Frangella della sezione di Paola che darà il via all’attesa contesa coadiuvato da Andrea Azzarà e Domenico Paolo Moschella entrambi di Reggio Calabria.