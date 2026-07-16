Il Sambiase non perde tempo e, con lo sguardo già rivolto al prossimo campionato di Serie D (Girone I), mette a segno il primo vero colpo di mercato: la continuità. Dopo essere stato assoluto protagonista nelle ultime due stagioni, il club giallorosso ha scelto di non stravolgere la propria identità, dando priorità assoluta al consolidamento della spina dorsale della squadra prima di gettarsi nella campagna acquisti.

La notizia che fa infiammare la piazza è un triplo super rinnovo che blinda letteralmente il reparto arretrato. Restano in giallorosso il capitano Diego Colombatti, il gigante Gerardo Strumbo e il jolly Santiago Frasson.

I tre pilastri della difesa

Mister Tony Lio potrà così contare su un pacchetto difensivo collaudato e di assoluto spessore. Vediamo nel dettaglio l'identikit dei tre "ministri" che hanno giurato fedeltà al Sambiase:

Il capitano Gabriel Colombatti, leader indiscusso dentro e fuori dal campo. Ereditata la fascia dopo la partenza di Umbaca, Colombatti ha trascinato la squadra con personalità da vendere, solidità in marcatura e un'ottima visione di gioco nella prima impostazione. A questo ha aggiunto il vizio del gol: ben 4 le reti messe a segno nell'ultimo campionato, che lo hanno consacrato terzo miglior marcatore della squadra.

Gerardo Strumbo, dominante nel gioco aereo e roccioso nei contrasti. Insieme a Colombatti compone una coppia di centrali affiatata e, quando è in giornata, semplicemente insuperabile per qualsiasi attaccante di categoria. Infine il jolly Santiago Frasson, il più giovane del terzetto, ma solo sulla carta d'identità. In campo Frasson gioca con la maturità di un veterano e garantisce una duttilità tattica impressionante, avendo ricoperto praticamente ogni ruolo nello scacchiere difensivo negli ultimi anni.

La decisione della società di ripartire da questo blocco difensivo conferma la volontà di dare stabilità a un progetto tecnico che negli ultimi due anni ha regalato enormi soddisfazioni. Con la difesa blindata, il Sambiase è pronto a costruire il resto della rosa per confermarsi ai vertici del Girone I.