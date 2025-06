Venerdì era arrivata l'ufficialità di Tony Lio come nuovo allenatore del Sambiase e in quella di sabato, invece, è arrivata la prima conferenza stampa. Lo stesso Lio dunque ha vinto il duello con Corapi e torna dunque in giallorosso dopo le tre stagioni da calciatore con questa maglia.

Tony Lio si presenta

Prime parole dunque per il tecnico: «Sono felicissimo di essere qui e di rivedere tante facce amiche e con le quali ho anche indossato la stessa maglia. Arrivo dopo mister Claudio Morelli con cui sono molto amico e che ho sentito al telefono qualche giorno fa. Gli auguro di trovare una panchina degna del lavoro che ha fatto quest'anno a Sambiase, a me lascia una bella patata bollente che colgo volentieri. Ringrazio innanzitutto il presidente Folino, la famiglia Trichilo e il direttore sportivo per riposto fiducia in me dal momento che so che questa panchina era molto ambita. Una società, questa, che nel corso degli anni si è costruita uno status importante e anche un'alta credibilità negli impegni presi, e ciò non è scontato neanche nei campionati professionistici. Per me è davvero un orgoglio far parte di questa famiglia e di una piazza importante che ha il fuoco per Sambiase».



Il testimone lasciato da Morelli non è certamente dei più semplici e lo stesso Lio ne è consapevole: «Non sarà facile ripetersi dopo la stagione passata, ma posso garantire che l'impegno, la determinazione e la voglia di fare bene non mancheranno. Ciò che mi preme è formare un gruppo coeso e compatto come quello di quest'anno, dal momento che ho visto diverse partite della squadra e oltre all'aspetto tecnico hanno avuto una compattezza incredibile». E ancora: «La bravura di un allenatore è quella di trovare gli elementi giusti per costruire un gruppo coeso. Abbiamo delle idee su quello che si andrà a fare, ma prima il direttore sportivo vuole parlare con l'organico attuale per capire chi può confermare e chi no, in modo tale da individuare le pedine che possano fare al caso nostro. Vogliamo gente affamata e che suda la maglia».

Le parole del ds Samele

Prima conferenza stampa anche per Nicola Samele, confermato direttore sportivo giallorosso. Lo stesso Samele parla anche di singoli, con alcune probabili partenze importanti: «Innanzitutto sono orgoglioso che la società abbia puntato su di me e sul gruppo tecnico. Sarà una stagione difficile perché ci saranno dei cambiamenti inerenti il rinnovamento dell'organico che era partito dall'Eccellenza e ha disputato un ottimo campionato di Serie D. Chiedo ai tifosi di supportarci sia nei momenti belli che in quelli brutti, perché la squadra ne avrà bisogno ma ho sempre sostenuto che abbiamo una tifoseria matura».



Come accennato, questione singoli: «Devo essere sincero e dire che Umbaca e Ferraro saranno difficilmente trattenibili. Abbiamo dei parametri e stiamo andando anche oltre per cercare di trattenerli, ma hanno delle prospettive importanti che non possono essere ignorate e dunque bisogna essere realisti. Al momento le percentuali di permanenza sono basse».