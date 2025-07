Nelle scorse ore il Sambiase ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Diogo Fortunato. Il portoghese, classe 2001, arriva in giallorosso dopo un percorso che lo ha visto militare in Portogallo, Polonia e diverse squadre italiane. Nell’ultima stagione ha disputato la seconda parte del campionato con il Vittoria Calcio, in Eccellenza Sicilia, totalizzando 14 presenze e 5 reti.

Fortunato aveva già giocato in Calabria con la Paolana, e successivamente con il CS Bosa in Sardegna e con la Vineta Wolin in Polonia. Nei due anni e mezzo trascorsi in Italia ha collezionato complessivamente 18 gol e 14 assist.

Intanto la società è al lavoro per chiudere l’acquisto di Luca Calabrò, centrocampista classe 2006 in uscita dalla Rossanese. Cresciuto nel settore giovanile del Crotone, Calabrò ha disputato le ultime due stagioni con i bizantini tra Promozione e Eccellenza, mettendosi in evidenza per fisicità, capacità di adattamento e inserimenti offensivi. Il trasferimento sarebbe in fase di definizione.