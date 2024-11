Le Aquile espugnano Marassi. Sampdoria-Catanzaro, valida per l'ottavo turno del campionato di Serie B, è stata una bella partita soprattutto nella prima frazione di gioco dove sono arrivati tutti e tre i gol. Prima Vandeputte e poi Brignola rispondono al momentaneo vantaggio di Borini che aveva portato i padroni di casa sull'1 a 0 dagli 11 metri. Nella ripresa la squadra blucerchiata ha provato in diverse occasioni a riportare il match in equilibrio senza però riuscirci: finale 1-2. Il Catanzaro ora occupa la terza posizione in classifica con 15 punti all’attivo in concomitanza con il Venezia.

Sampdoria-Catanzaro: primo tempo

Catanzaro subito propositivo. Al 5’ bella combine sulla destra tra Katseris e Brignola, il greco da dentro l’area mette in mezzo ma l’estremo difensore blucerchiato riesce a intervenire.

Al 15’ un’altra buona azione dei giallorossi nei pressi dell’area di rigore conclusa da Iemmello che colpisce, però, debolmente di testa.

Al 20’ la prima vera occasione del match è delle Aquile. A seguito di un ottimo dialogo tra Vandeputte e Biasci sulla sinistra la palla giunge a Verna che colpisce al volo ma il tiro è alto. Come è alto quello di Ricci, per la Samp, due minuti dopo che da un paio di metri fuori dall’area spara, da posizione centrale, forte ma in maniera imprecisa.

Al minuto 27 blucerchiati di nuovo pericolosi con Esposito da un calcio di punizione battuto dalla sinistra: il tiro impatta con la barriera e Fulignati è costretto al volo plastico deviando in corner.

Il gioco della Samp si fa più intenso e al 32’ Esposito da dentro l’area conclude d’esterno, Brighenti interviene in ritardo e l’arbitro concede il calcio di rigore. Dopo un check al Var sul dischetto si presenta Borini che non sbaglia. Al 34’ Sampdoria 1, Catanzaro 0.

Ma arriva pronta la risposta della squadra giallorossa. Al 36’ un tiro-cross di Vandeputte dalla sinistra beffa la difesa dei padroni di casa e Stankovic che ha grandi responsabilità mentre la palla vola lentamente in rete. Sampdoria-Catanzaro 1 a 1.

Il Catanzaro sale di nuovo in cattedra e allo scoccare del minuto 45 passa in vantaggio. Contropiede micidiale dei giallorossi, dopo una serie di passaggi palla a terra e una respinta sbagliata di un difensore della Samp, la sfera arriva tra i piedi di Iemmello. Il 9 delle Aquile controlla in area, lavora bene e serve Brignola che deve solo spingere la sfera oltre la linea di porta. Dopo tre minuti di recupero le due squadre rientrano negli spogiatoi.

Sampdoria-Catanzaro: secondo tempo

La Samp entra in campo con un altro piglio. Al 49’ Borini sfiora il vantaggio a seguito di un’azione corale blucerchiata. L’attaccante si gira perfettamente dentro l’area ma la sua conclusione impatta sulla traversa.

Padroni di casa di nuovo pericolosi con Vieira al 53’. Fulignati vola sul colpo di testa di Vieira sugli sviluppi di un corner e riesce a deviare.

Di nuovo Samp pericolosa al 63’. Esposito trova De Luca che dentro l’area tira forte ma centrale e l’estremo difensore giallorosso respinge.

Al 65’ primo squillo giallorosso della ripresa. Stoppa fa tutto bene al limite dell’area, si accenta e conclude basso e preciso verso l’angolo basso dello specchio di porta, ma Stankovic è atteto e devia in corner.

La Samp attacca mentre il Catanzaro attende e prova a sfruttare le ripartenze. Murru di testa ci prova al 67’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma la palla vola alta. Sfera che vola alta anche sul tiro dell’attaccante blucerchiato Esposito 3 minuti dopo.

All’81’ Iemmello segna il terzo gol per il Catanzaro ma l’arbitro annulla per un precedente fallo di Ambrosino e il risultato resta invariato.

All’88’ Fulignati salva nuovamente il risultato nell’assedio finale blucerchiato. Dopo una serie di batti e ribatti nell’area giallorosso, sempre a seguito di un corner, Esposito conclude ma il portiere degli ospiti para.

Nei quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro nulla da segnalare. Sampdoria-Catanzaro termina 1 a 2.

Sampdoria-Catanzaro: il tabellino

SAMPDORIA (4-4-2): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca (Gonzalez 78'); Vieira (Kasami 78'), Ricci (Yepes 78'), Girelli (De Luca 58'); Pedrola (Delle Monache 30'), Esposito, Borini. Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, De Luca, Verre, Kasami, Malagrida, La Gumina, Giordano, Yepes, Gonzalez, Chilafi, Delle Monache.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (Oliveri 72'), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Brignola (Ambrosino 78'), Ghion (Pontisso 72'), Verna, Vandeputte (Stoppa 60'); Iemmello, Biasci (D'Andrea 60'). Allenatore: Vivarini.

A disposizione: Sala, Berrelli, Krastev, D'Andrea, Stoppa, Pontisso, Sounas, Oliveri, Miranda, Ambrosino, Veroli, Donnarumma.

Arbitro: Livio Marinelli.

Guardalinee: Niccolò Pagliardini; Marco D'Ascanio.

Quarto uomo: Stefano Nicolini.

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni.

Ammoniti: Ghion (C), Brighenti (C), Girelli (S), Biasci (C), Iemmello (C).

I tifosi del Catanzaro tingono di giallorosso lo stadio Ferraris

I supporters della squadra calabrese hanno posto nel settore ospiti. 2500 biglietti esauriti già da un paio di settimane per una gara che non dovrebbe deludere le aspettative, ma, da quanto si apprende, sarebbero molti di più i tifosi delle Aquile che hanno trovato posto anche negli altri settori dello stadio e il dato dovrebbe superare le 3mila presenze.