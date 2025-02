Il tecnico rossoblù è intervenuto in sala stampa dopo il match del Marassi: «Dal punto di vista del lavoro, dell’impegno, di come la squadra sta in campo non posso dire nulla»

Il tecnico del Cosenza, Massimiliano Alvini, ha parlato in conferenza stampa alla fine della gara persa dai suoi uomini in casa della Sampdoria nella 24^ giornata di campionato.

Le parole di Alvini dopo Sampdoria-Cosenza 1-0

«Il Cosenza in questo momento è penalizzato dal risultato – ha affermato il tecnico dei Lupi –. Anche in 11 contro 11 la partita l’abbiamo fatta noi. Abbiamo avuto prima un’occasione importante con il colpo di testa parato da Perisan e poi altre chance per pareggiare. Ma è logico che poi la Sampdoria si sia messa tutta dietro».

«Le mancate conferenze stampe degli ultimi tempi? Personalmente non penso di aver mancato mai di rispetto a nessuno non parlando. Abbiamo deciso di fare così per concentrarci. Se è sembrato così chiedo scusa ma vi assicuro che non era mia intenzione. Analizzando la situazione il Cosenza sta giocando. Abbiamo fatto una prestazione all’altezza della situazione, così come domenica scorsa. Siamo penalizzati fortemente dai risultati».

«Mercato? La società sta lavorando – dice Alvini – , sono arrivati tre giocatori. Dal punto di vista del lavoro, dell’impegno, di come la squadra sta in campo non posso dire nulla. Non sarebbe stato uno scandalo portare un risultato positivo a casa. Manca quello da tanto tempo, ma non tutto il resto. Io ci credo fortemente nella salvezza. Se questa è la risposta del campo, girerà anche a noi di vincere una partita con un mezzo tiro in porta. Ce lo meritiamo».