Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Una giornata segnata da ben cinque derby tra i quali spicca quello di Calabria che andrà in scena domenica 26 novembre alle 16.15. La gara del Ceravolo per interesse e attesa sarà di certo il match clou di giornata. Nella zona “alta” della classifica la capolista Parma sarà impegnata al Tardini con il Modena, il Venezia viaggerà per Palermo mentre la Cremonese attende il Lecco.

Sale l’attesa per il derby di Calabria

Catanzaro e Cosenza torneranno a sfidarsi in una gara di Serie B trentatré anni dopo l’ultimo scontro. L’ultimo incrocio tra giallorossi e rossoblù risale, invece, al campionato di Serie C il 19 novembre 2017 e terminò con la vittoria del Catanzaro per 2-1. “La partita delle partite” si giocherà in un Ceravolo sold-out con tredicimila spettatori pronti a spingere i propri beniamini (750 saranno i supporters cosentini).

Una sfida che vede le due formazioni in piena zona play off con il Catanzaro settimo in classifica a 21 punti ed il Cosenza ottavo a 19. I precedenti della sfida giocata al Ceravolo sorridono ai giallorossi, che su 25 gare disputate hanno ottenuto 15 vittorie. Sette i pareggi e solo due le vittorie rossoblù. Giallorossi in vantaggio anche sul compito delle realizzazioni: 43 i gol del Catanzaro contro i 13 del Cosenza.

Le gare di sabato

Sette le gare previste per la quattordicesima giornata al sabato. Il Venezia di Vanoli, secondo a due punti dal Parma, sarà di scena al San Nicola di Bari con l’obiettivo di conquistare il quarto successo consecutivo. Al Tombolato è prevista la gara tra Cittadella e Sudtirol dagli umori alterni. I padroni di casa arrivano all’appuntamento dopo due vittorie (Brescia in casa e Palermo fuori), mentre la squadra di Bisoli proverà a riprendere la marcia dopo due sconfitte (Parma e Pisa). Derby lombardi tra Cremonese-Lecco e Como-Feralpisalò. Una giornata che proseguirà con la sfida tra la capolista Parma ed il Modena. A chiudere il sabato di Serie B le gare Reggiana-Ascoli e Pisa-Brescia.

Le altre gare di domenica

Oltre al Derby di Calabria il programma domenicale del campionato cadetto prevede l’incontro tra due squadre che occupano i quartieri alti e i bassifondi della classifica. Alle 16.15 scenderanno in campo Ternana e Palermo. Gli umbri dopo il cambio in panchina e il pareggio di La Spezia (2-2) cercherà la vittoria al Liberati contro i siciliani che devono ritrovare risultato e prestazioni. I rosanero hanno perso tre gare negli ultimi quattro incontri, ed in caso di un nuovo stop vedrebbero la panchina di Corini traballare definitivamente.