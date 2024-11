Si chiude con la soddisfazione e la consapevolezza di chi ha dato il massimo ancora una volta dal punto di vista organizzativo, la quarta edizione della Skiroll Cup Monte Gimmella. L’ennesima prova organizzativa superata sia per lo svolgimento della gara sia per i risultati della stessa dallo Sci Club Montenero, team ormai rodato, che ha conquistato sette titoli su dieci assegnati. Un risultato importante per il gruppo guidato dal responsabile tecnico federale Pino Mirarchi in questa fase della stagione.

A sfidarsi per le medaglie sul tracciato silano che si inerpica verso Monte Gimmella i fondisti calabro-lucani che non si sono certo risparmiati. La tipologia di gara, individuale, non dava possibilità di studiare tattiche diverse: partire sparati fin sul traguardo. Come tutte le gare a cronometro, tecnici ed accompagnatori lungo la strada a dare riferimenti, distacchi, incitamento, tifo. Per tutti. I propri atleti e gli altri, perché la gente di questo ambiente è così: «avversari sì, ma sostenitori di tutti».

Il medagliere

Nel medagliere finale è lo Sci Club Montenero a far da padrone assoluto della quarta edizione della Skiroll Cup Monte Gimmella: Luigi Isabella e Cristina Succurro del gruppo florense vincono le categorie Under 18. Le compagne di squadra Vera Minardi e Sofia Tiano portano a casa il titolo rispettivamente nelle Under 16 e nelle Under 14. Lo Sci Club Montenero conquista anche il titolo nei maschi degli Under 14 con l'oro al collo di Luciano Barberio. Tra gli Under 16 vince a Giuseppe Lufrano del Club Terranova di Pollino. Tra gli Under 12 oro ancora per una fondista del Montenero Serafina Succurro, così come nelle Under 10 con Erika Mazzei. Nei maschietti vincono rispettivamente Francesco Carravetta del Camigliatello negli U12 e Simone Di Sanzo dello Sci Club Rotonda negli U10. Prossimo appuntamento i Campionati Regionali Skating a Rotonda, sul Pollino, il 6 ottobre. [Foto Domenico Olivito]