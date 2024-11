Ecco le prime interviste rilasciate dai giocatori della squadra di Braglia al loro ritorno in città

Almeno diecimila persone si sono assiepate sugli spalti dello stadio San Vito Marulla per la grande festa promozione. La squadra di Braglia, dopo il trionfale giro per le strade della città, ha fatto rientro nel tempio rossoblù per prendere parte all'apoteosi del popolo silano. Vi proponiamo le prime interviste rilasciate da alcuni calciatori al loro ritorno a Cosenza. Nell'ordine Corsi, Saracco, Idda, Okereke. Baclet.