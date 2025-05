Sudati ma meritati. Il Catanzaro blinda i playoff vincendo in trasferta contro un Sassuolo già promosso in Serie A che però ha giocato a viso aperto la gara. I gol di Biasci a inizio ripresa e di Bonini nel’extra time valgono il definitivo 2 a 0 in favore delle Aquile. Quindi nel recupero della 34esima giornata del campionato di Serie B contro il Mantova, in programma martedì 13 maggio, i giallorossi potranno solo provare ad aggiudicarsi una posizione migliore e capire contro qual squadra dovranno vedersela al primo turno degli spareggi promozione.

Primo tempo

La prima conclusione è del calabrese Mimmo Berardi che però veste la casacca neroverde, al settimo minuto di gioco il tiro mancino da posizione centrale nei pressi della lunetta dell’area di rigore esce però largo.

Nel primo quarto d’ora, match vivace con i padroni di casa che fanno qualcosina in più ma la difesa del Catanzaro resiste bene provando a sfruttare anche le ripartenze.

Al 17’ Romagna avanza palla al piede nella trequarti giallorossa e colpisce con un destro potente da fuori che termina sopra la traversa.

Dopo l’intenso inizio di gara, nel proseguo del primo tempo, i ritmi si abbassano. Alla mezzora il risultato resta sullo 0 a 0.

Al 41’ proteste del Sassuolo per un fallo di mano di Brighenti in area, il tocco c’è ma il braccio del difensore giallorosso è attaccato al corpo e il direttore di gara lascia proseguire.

Il primo tiro in porta arriva allo scoccare del minuto 45’ con i padroni di casa che sfiorano il gol. Cross dalla sinistra verso il cuore dell’area dove Lipani colpisce al volo di sinistro mettendo in difficoltà Pigliacelli che si distende riuscendo miracolosamente a deviare in corner il pallone indirizzato verso l’angolino basso.

Questa l’ultima e l’unica vera emozione della prima frazione di gioco tra Sassuolo e Catanzaro che si conclude sullo 0 a 0.

Secondo tempo

La prima azione pericolosa della ripresa è del Sassuolo con Laurientè che fa il diavolo a 4 sulla sinistra e da dentro l’area compie un tiro cross potente che costringe all’intervento Pigliacelli.

Ma al 53esimo minuto il Catanzaro risponde e va in vantaggio grazie alla rete di Biasci. Traversone teso di Pontisso dalla destra, il 28 giallorosso fa un passo verso il lato corto dell’area e di testa, senza saltare, indirizza il pallone verso l’angolino basso del primo palo. Satalino si tuffa ma non può nulla: Sassuolo 0, Catanzaro 1.

Il Sassuolo non ci sta e Laurientè ci prova in tutti i modi ma sulla sua strada trova un Pigliacelli in serata che al 54’ prova la conclusione bassa sul primo palo e poi, al 56’, calcia di destro tentando di incrociare. In entrambe le occasioni l’estremo difensore giallorosso si supera.

Il Catanzaro giustamente prova ad addormentare il match e il Sassuolo sembra non riuscire a trovare combinazioni giuste per entrare in area ed è costretta a ricorrere ai tiri da fuori. Al 73’ Berardi ci prova dalla distanza, ma la conclusione è debole e centrale.

Al 75’ Pigliacelli tiene in vita il Catanzaro. Su un calcio di punizione battuto dalla destra da Berardi, Romagna spizza la palla di testa e successivamente, dopo un rimbalzo, l’estremo difensore giallorosso vola e devia in corner.

All’83’ i padroni di casa protestano per un rigore su un altro fallo di mano in area, in questo caso di Cassandro, ma anche questa volta il braccio sembra essere attaccato al corpo e dopo un breve check al Var la gara riprende.

Nei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara Bonini chiude il match e manda il Catanzaro ai playoff. Il difensore goleador delle Aquile, con il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa su calcio piazzato, segna il gol del definitivo 2 a 0.