Hasta Cuanto Podemos Ets annuncia il lancio del progetto Sos – Save Our Sports, un’iniziativa dedicata a supportare coloro che, nonostante le loro doti o il fervente desiderio di praticare un'attività sportiva, si trovano impossibilitati a farlo a causa di gravi condizioni economiche o sociali.

Attraverso questo progetto, Hcp si impegna a intervenire attivamente a favore di giovani in situazioni di disagio, perché, si legge in una nota, «crediamo fermamente che lo sport non sia solo un’attività fisica, ma anche uno strumento di aggregazione e inclusione sociale. Lo sport ha il potere di stimolare, motivare e persino trasformare le vite delle persone, offrendo opportunità uniche di crescita e socializzazione».

Un comitato interno all'associazione Hcp valuterà ogni richiesta pervenuta, seguendo criteri specifici che garantiscano un intervento mirato ed efficace.

La documentazione necessaria si può trovare sulla pagina Facebook di Hasta Cuanto Podemos ed eventuali richieste possono essere inoltrate alla email hastacuantopodemos@gmail.com.

«“Sos - Save Our Sports” – conclude l’associazione – rappresenta un passo importante verso la creazione di un ambiente sportivo inclusivo, dove ogni individuo possa avere accesso alle pratiche sportive senza barriere economiche o sociali. Con questo progetto, non solo sosteniamo i talenti in difficoltà, ma contribuiamo anche a costruire una comunità più coesa e solidale».