Acquisto a 5 stelle per i biancostellati che, per il prossimo campionato di Promozione, si assicurano le prestazioni dell'attaccante che ha vestito le maglie di Crotone, Salernitana e Torino

Ingaggio importantissimo per lo Scalea. La squadra tirrenica in vista del prossimo campionato di Promozione, si è infatti assicurata le prestazioni del brasiliano Denilson Gabionetta. Si tratta dell’ex stella carioca del Crotone di Drago e del dg Beppe Ursino.

Il comunicato dello Scalea