E' l'unico calabrese aspirante a diventare maestro di sci alpino che ha superato la selezione nazionale al primo tentativo con grandi tempi

I calabresi brillano ancora negli sport invernali. E' Mattia Scalise, neo diciottenne di Crotone, l'unico calabrese aspirante a diventare maestro di sci alpino che ha superato la selezione nazionale al primo tentativo con grandi tempi. Una due giorni estenuante che ha visto impegnati 126 aspiranti maestri arrivati da tutta Italia sulle piste di Monte Pratello, Roccaraso. Le prove si sono suddivise in uno slalom gigante a tempo, detto sbarramento, ed il secondo giorno gli archi in discesa libera; in entrambe le prove, Scalise ha fatto segnare tempi e punteggi da vero maestro. Solo in 24 dei 126 a breve inizieranno questa grande avventura.

Un corso di formazione a livelli altissimi porterà l'unico calabrese ad indossare quel titolo ambito da molti, ma che pochi - anche dopo vari tentativi - riescono a raggiungere. Ancora un esempio di quando una passione può diventare professione. Ancora la Calabria spicca in quella parte di sport che non tutti sanno di poter praticare anche a questi livelli sulle nostre montagne, sulle nostre piste.