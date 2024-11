Gli atleti provenienti da Calabria e Basilicata si affronteranno domenica nella Mass Start (partenza in linea) a tecnica classica valevole per le qualificazioni regionali. Appuntamento utile per preparare al meglio lo Skiri Trophy in Val di Fiemme

Parte con la 22ª edizione della Coppa Sci Club Montenero, sulle piste del Centro Fondo Carlomagno, la stagione agonistica invernale per lo sci di fondo Calabro Lucano.

La perturbazione di questi ultimi giorni ha dato il via all’innevamento delle piste sull’Altopiano della Sila e come da calendario si gareggerà nella prima delle Qualificazioni Regionali fissate dalla FISI nella Mass Start (partenza in linea) a Tecnica Classica per preparare il primo importante impegno nazionale in programma nel prossimo fine settimana in Val di Fiemme, con lo Skiri Trophy.

Domenica 14 gennaio a contendersi il podio, atleti provenienti da Calabria e Basilicata, che finalmente potranno dare sfogo alle loro tante ore di allenamento su strada e in mezzo ai boschi, calzando gli sci nella più elegante delle tecniche dello sci di fondo: la tecnica classica