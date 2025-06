Non stupisce più l'ennesima affermazione della Bulldog Vibo. La Scuola Calcio nero-arancio, infatti, trionfa al primo torneo Costa degli Dei che si è svolto nella due giorni di venerdì e sabato allo stadio Marzano di Vibo Marina. Un'occasione per misurarsi anche con scuole calcio provenienti da fuori regione. Alla fine però, ad alzare la coppa, sono stati i piccoli bulldoghini.

Il torneo

Primo posto nella Silver Cup per la categoria Pulcini e per gli Esordienti. Si fermano in semifinale invece gli Esordienti classe 2013/14 che hanno perso 2-1 contro i campioni di categoria del Bari. Insomma, un altro tassello messo dalla scuola calcio vibonese che è ormai sempre più un punto fermo del territorio, ma che si sta affermando anche fuori della soglia di casa.

Le parole di Fabio Blandino

Comprensibilmente soddisfatto Fabio Blandino, tecnico della Bulldog, più per l'approccio e lo svolgimento del torneo che per i trofei conquistati: «Questo era un esperimento che facevamo, anche perché nella categoria Esordienti 2013 abbiamo partecipato con tantissimi 2014, in modo da arrivare pronti per il prossimo anno dove la categoria prevista è quella 2013/14. Sono soddisfatto per quello che hanno fatto i bambini perché hanno saputo stare in campo e hanno dimostrato qualità, certo hanno pagato forse la differenza di struttura fisica ma posso dire che siamo sulla buona strada e sono contento della prestazione che hanno fatto tutti. Questo era uno dei tornei finali e ci tenevamo a essere presenti anche perché si svolgeva a Vibo Marina. A fine mese ci sarà la festa della scuola calcio e chiuderemo in bellezza».



All'orizzonte c'è un altro importante appuntamento che non sarà in campo, bensì alla sala consiliare del comune di Vibo il prossimo 28 giugno, quando cioè avverrà la conferenza stampa di presentazione di affiliazione con la Fiorentina: «Questa per noi è la sfida più bella che andremo a intraprendere perché questa affiliazione rappresenta un onore e l'obiettivo è quello di far crescere e formare nel miglior modo possibile tutti i nostri tecnici, perché solo aumentando le nostre competenze possiamo garantire la crescita dei bambini, e questa sinergia con la Fiorentina aiuterà molto».