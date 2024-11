Dopo l'affermazione alle fasi provinciali e a quelle regionali, i ragazzi della squadra di pallacanestro dell'Istituto comprensivo Murmura di Vibo Valentia sono pronti a volare in Abruzzo e affrontare lì la finale nazionale. Quest'ultima si terrà dal 22 al 26 maggio, nell'ambito della “Festa Nazionale dello Sport Scolastico 2023”. Una seconda finale per i ragazzi vibonesi, dopo quella per disputata per la corsa campestre.

I ragazzi della Murmura si sono affermati quali campioni regionali il 28 aprile scorso durante la finale dei campionati studenteschi di Basket 3x3 al Palalumaka di Reggio Calabria: qui l’istituto vibonese si è presentato con due sue rappresentative, una per la categoria cadetti e una per categoria cadette. Nel corso della mattinata si sono susseguite numerose partite, giocate tra tutte le rappresentative scolastiche provenienti dalle altre province della Calabria. Al termine degli incontri, la rappresentativa femminile dell'I.C. Murmura si è classificata al secondo posto, mentre la rappresentativa maschile al primo, diventando di fatto campione regionale di Basket 3x3 per la categoria cadetti. La vittoria ha consentito ai cadetti l'accesso alla finale nazionale che si terrà sulla costa teramana.

Soddisfatta per il bel risultato raggiunto l'intera comunità scolastica dell'I.C. Murmura, rappresentata in quest'occasione dalla dirigente scolastica Tiziana Furlano, insieme ai docenti di Scienze Motorie e Sportive Luigi Grande e Davide Russo che, nel corso dell'anno, hanno curato le attività del gruppo sportivo scolastico, tutt'ora impegnato in altre manifestazioni. Un anno scolastico, questo, certamente entusiasmante dal punto di vista sportivo. Per quanto riguarda il basket, dalla scuola tengono a sottolineare la vicinanza della “ASD Pallacanestro Vibo Valentia” per il positivo supporto dato ai ragazzi e alle ragazze nel periodo di preparazione alle gare. Le componenti della rappresentativa femminile cadette di Basket 3x3, vice campione regionale, sono Teresa Albano, Laura Carnovale, Serena Pungitore e Giada Todaro, mentre i componenti della rappresentativa cadetti, campione regionale, sono Giuseppe Anello, Francesco Arena, Tommaso Piccione e Federico Ravese.