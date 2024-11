Gli ultras rossoblù hanno esposto lo striscione all’ingresso del settore Curva Nord per esprimere il loro dissenso contro il femminicidio

"Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Ciao Giulia". È lo striscione che campeggia all’ingresso 15 della Curva Nord Massimiliano Catena al San Vito-Marulla di Cosenza. A firmarlo gli Anni80 che lanciano un messaggio netto contro il femminicidio.

La frase è tratta dalla poesia dell’architetto e attivista femminista peruviana Cristina Torres Caceres scritta nel settembre 2017 dopo il femminicidio di una giovane studentessa, Mara Castilla, morta in Messico. Dà allora la poesia è diventata un inno di denuncia contro la violenza di genere e i femminicidi in tutto il mondo. Sui social è stata condivisa da migliaia di utenti in post e storie dedicate. Citata anche da Elena Cecchettin, sorella di Giulia trovata morta sabato scorso, uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta.