Almeno dodicimila tifosi hanno invaso lo stadio per salutare la squadra e celebrare la promozione

Almeno dodicimila tifosi hanno pacificamente invaso il San Vito Marulla per assistere alla grande festa per la promozione in serie B del Cosenza. Dopo il giro d'onore nelle strade cittadine a bordo del bus scoperto, tecnico e giocatori sono rientrati allo stadio accolti da migliaia di persone. Il video racconto della serata con le interviste al presidente Eugenio Guarascio, al sindaco Mario Occhiuto, a uno dei protagonisti della stagione calcistica, Gennaro Tutino, e al mister Piero Braglia.