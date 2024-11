Nella decima giornata di campionato il Crotone ha bisogno di una vera e propria prova d’orgoglio contro il Napoli.

I rossoblù sono reduci dalla sconfitta per 1-0 rimediata in casa del Bologna, ed in classifica sono desolatamente ultimi con 2 punti: dopo 2 pareggi e ben 7 partite perse.

Allo “Scida” il Crotone troverà un Napoli che viene dalla splendida vittoria contro la Roma: un 4-0 che ha permesso agli azzurri di agganciare in classifica, a quota 17 punti, la Juventus e gli stessi giallorossi e confermarsi tra le migliori squadre del torneo.

Le probabili scelte di Stroppa

Mister Stroppa, dovrà ancora una volta fare a meno di Luca Cigarini sulla linea mediana ma recupera Benali, che potrebbe essere schierato contro i partenopei già dal primo minuto. In difesa ci saranno Magallan, Marrone e Sebastiano Luperto, mentre a completare il centrocampo rossoblù spazio a Vulic e Petriccione, con il polacco Reca e Pedro Pereira ad agire sugli esterni. Scelte obbligate in attacco con il tandem formato da Junior Messias ed il nigeriano Simy, quest’ultimo alla ricerca del cinquantesimo gol con la maglia degli squali.

Le probabili scelte di Gattuso

Gattuso, invece, recupera Bakayoko assente per squalifica contro la Roma ma dovrà ancora una volta fare a meno di Osimhen. Nel suo 4-3-3 il tecnico del Napoli potrebbe schierare in attacco, Lozano a destra, Insigne a sinistra e Mertens punta centrale.

I precedenti

Nei precedenti in Serie A, il Crotone non ha mai vinto contro il Napoli. Quattro sconfitte su quattro partite giocate nella massima serie. Nell’ultima gara che ha visto di fronte le due squadre, i partenopei vinsero per 2-1 al San Paolo era la gara di ritorno del campionato 2017/2018, la partita che segnò la retrocessione in B del Crotone. Nel match d’andata allo “Scida” il Napoli vinse per 1-0.

L'arbitro

Ad arbitrare Crotone – Napoli, sarà Livio Marinelli, l’arbitro della sezione di Tivoli non ha mai arbitrato le due squadre in Serie A.